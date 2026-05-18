Evin anahtarı arabada kaldı, kapıyı \'Fred\' açtı

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kızı tarafından yavruyken sokakta bulunup sahiplenilen "Fred" isimli kedisinin kapıyı açtığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Çenet'in "Kediniz varsa anahtara ihtiyaç yok" notuyla yaptığı paylaşım ilgi gördü.

Osmaniye Belediye Başkan İbrahim Çenet'in öğrenci kızının İstanbul Üniversitesi kampüsünde yavruyken sahiplenip sonrasında Osmaniye'deki evlerine getirdiği "Fred" isimli kedi, zamanla evin neşesi haline geldi. Kapıyı açmayı da öğrenen Fred'in, Başkan Çenet'i eve geldiğinde kapıyı açarak karşıladığı öğrenildi. Yoğun çalışma temposunun ardından evine gelen Çenet'in, evin anahtarını aracında unuttuğunu fark ettiği sırada kapının arkasından kedisi Fred'in sesini duydu. Aracına dönerek anahtarı almak yerine kedisinin kapıyı açmasını bekleyen Çenet, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kapıyı açan kedisi Fred'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Çenet, paylaşımına "Kediniz varsa anahtara ihtiyaç yok" notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. - OSMANİYE