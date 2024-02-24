Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi\'yi ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı makamında ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bakan Işıkhan'a belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Manisa'da Kadın istihdamının artırılması için başlatılan İş Pozitif Fuarı'na katılan ve ardından Manisa'nın iş insanlarıyla bir toplantı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi belediyede ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Yunusemre Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Saruhanbey Camii'nde öğle namazını kılan Bakan Işıkhan, namazın ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile birlikte çocuklara top ve oyuncak dağıttı. Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi ile birlikte ilçeye kazandırılan vizyon projelerden biri olan 100. Yıl Meydanı'nda incelemede bulunan Bakan Işıkhan, ardından Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Bakan Işıkhan ziyarette ilk olarak belediyenin anı defterini imzaladı. Ziyarette Bakan Işıkhan'a Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Ak Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ve partililer eşlik etti. Bakan Işıkhan'ı hem Yunusemre ilçesinde hem de belediyede ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin 10 yıllık süre içerisinde ilçede hayata geçirdiği projeler hakkında brifing verdi. Brifingin ardından Başkan Çerçi Bakan Işıkhan'a hediye takdiminde bulundu.
Bakan Işıkhan daha sonra Manisa'da bir fabrikayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA
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