Aydın'ın Kurtuluşu İçin Anma Mesajı - Son Dakika
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Aydın'ın Kurtuluşu İçin Anma Mesajı

Aydın\'ın Kurtuluşu İçin Anma Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

06.09.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında;

"Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşuna giden yolda, kahraman atalarımız özgürlük ve bağımsızlık için gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası, bu şanlı mücadeleyi dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik, Çete Ayşe gibi ölümsüz kahramanlarımızın içlerinde hissettikleri özgürlük ateşi, Anadolu'nun her yanına ışık saçmış ve milletimize cesaret vermiştir. Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ateşini yakmakla kalmamış, demokrasiyi de bu topraklara getirmiştir. Bu destanın satırlarında, Aydın'ın yürekli Efeleri de; cesaretleri, inançları ve sarsılmaz direnişleriyle yer almıştır. Efelerimizin yıllar süren bu direnişini saygıyla ve gururla anıyoruz. Aydın; iki defa işgal edilip, iki defa milli kurtuluş mücadelesi veren ve özgürlüğünü düşmandan söküp alan tek şehir olmuştur. Kurucu iradenin öğretileri sonsuza kadar Aydınlıların yüreklerinde yankılanacak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine olan inancı daim kılacaktır. Kurtuluşumuz için mücadele veren ve bu yolda verdiği mücadeleyi bizlere miras bırakan Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canını ortaya koymuş tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman Efelerimizin onurlu duruşuna ve çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yüceliğine selam olsun. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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