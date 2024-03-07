Başkan Çerçioğlu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Çerçioğlu\'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında kadınların özgürlük mücadelesine vurgu yapan Çerçioğlu, kadınların haklarını korumak ve eşitlik için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

07.03.2024 13:56  Güncelleme: 14:12
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda kadınların özgürlük mücadelesinin günüdür. Kadınların hayatlarıyla ilgili özgürce karar verme hakkını elde etmek için canlarını verdikleri unutulmamalıdır. Ne yazık ki ülkemizde son 1 yılda 382 kadın, sadece Şubat 2024'te ise 36 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Üstelik bu 36 kadınımızın 8'i bir günde eski ya da boşanma aşamasında olduğu eşleri tarafından katledilmiştir. 286 kadınımız ise son 1 yılda şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. İşte tam da bu sebeple 8 Mart gerçek anlamda bir hak arama ve bu uğurda mücadele etme günüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır" sözleriyle ifade ettiği gibi, kadınlarımızın toplumda hak ettiği yeri alması için mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizlere düşen görev eşit vatandaşlık bilinciyle kadınların haklarını korumaktır. Kadınlarımıza uyguladığımız pozitif ayrımcılıkla onların iş dünyasına katılmalarını sağlıyoruz. Üretmek ve eşit bir yaşam sürmek tüm kadınlarımızın hakkıdır. Bizler, kadınlarımıza yönelik proje ve desteklerimizle eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte bu mücadeleye katılan herkesi selamlıyor ve tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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