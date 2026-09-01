Başkan Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetlere yönelik talep ve önerileri değerlendirdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle muhtarlarıyla Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Çetinkaya'nın yanı sıra AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçları ile kent genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım ve sosyal hizmetlere ilişkin talep ve öneriler ele alındı.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde muhtarlar mahallelerindeki sorunları ve talepleri belediye yöneticilerine iletti. Belediye birim müdürleri de iletilen konularla ilgili notlar alarak gerekli çalışmaların yürütülmesi için değerlendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, mahallelere eşit ve zamanında hizmet ulaştırmak için muhtarlarla iletişimi sürdürdüklerini belirtti.

Muhtarların saha çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Şehrimize eşit, nitelikli ve zamanında hizmet ulaştırmak adına sahadaki en doğrudan paydaşlarımız olan muhtarlarımızla yakın temasımızı sürdürüyoruz. Muhtarlık müessesesi, yerel yönetim karar alma süreçlerimizde saha verilerini bize aktaran, kamu hizmetlerinin etkinliğini artıran en kritik kurumsal yapıdır."

Çetinkaya, toplantıda muhtarların ilettiği konuların teknik ekiplerle değerlendirildiğini aktararak, mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Talepleri yerinde tespit ederek hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirten Çetinkaya, "İletilen her konunun takipçisi olacak, muhtarlarımızla kurduğumuz bu iletişim kanalını kesintisiz sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, Özkan Çetinkaya, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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