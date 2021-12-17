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Başkan Çolakbayrakdar, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız"

17.12.2021 12:04
Başkan Çolakbayrakdar, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" dedi.

Kış mevsimi nedeniyle meteorolojik bilgileri de göz önünde bulundurarak, önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Kar yağışı için hazırlıklıyız. Yeter ki kar yağsın, biz kar temizlemeye hazırız. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı depomuzda bulunan 4 bin 500 ton tuz ile tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir" dedi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız
Başkan Çolakbayrakdar, Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız

Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji, Kocasinan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız' - Son Dakika


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