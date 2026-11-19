Kocasinan Belediyesi, Elagöz'den Hasanarpa, Yazır ve Akın mahallelerine uzanan 2,5 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 'Yol medeniyettir' anlayışıyla yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla sadece yolları yenilemiyor, Kocasinan'ımızın geleceğini inşa ediyor, yeni bir şehir kuruyoruz" dedi.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın her noktasında hizmet standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yol medeniyettir. Çünkü yol, sadece iki noktayı birbirine bağlayan bir ulaşım güzergahı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimini, kalkınmasını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir yatırımdır. Kocasinan Belediyesi olarak hem şehir merkezimizde hem de kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Elagöz'den başlayıp Hasanarpa, Yazır ve Akın mahallelerimize ulaşım sağlayan yolu etaplar halinde, altyapısıyla birlikte yeniliyor. İkinci etap kapsamında Hasanarpa'dan Yazır'ı geçerek Akın Mahallemize yaklaşan 2,5 kilometrelik bölümde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şartları elverdiği müddetçe bu güzergahtaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin daha güvenli, rahat ve konforlu yollarda seyahat etmesini istiyoruz. Yapılan yolların kazasız, belasız ve hayırlı günlerde kullanılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kırsal mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz"

Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yatırımların önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kocasinan'ımızın her bir mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelikli görüyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek, ulaşım imkanlarını iyileştirmek ve yaşam konforunu artırmak için çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Sezon sonuna kadar kırsal mahallelerimizdeki yol ve altyapı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bütün kırsal mahallelerimizde bu ve benzeri hizmetleri hayata geçirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Amacımız, merkezde sunulan hizmet kalitesini kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızla buluşturmaktır".

"Kocasinan her yatırımla daha da gelişiyor"

Yatırımların bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın gelişimine katkı sağlayan çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "Kocasinan'ımız her geçen gün gelişen nüfusu, yeni konut alanları ve büyüyen yerleşim bölgeleriyle sürekli değişiyor. Bu gelişime uygun olarak bugünün ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğin Kocasinan'ını hazırlayan yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Her mahallemizin ihtiyacını yerinde tespit ediyor, bölgeye uygun çözümler üretiyoruz. Yol ve altyapı yatırımlarımızla ilçemizin çehresini değiştirirken vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz. Kocasinan'ın her noktasına hizmet götürmek ve gelecek nesillere daha modern, daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.