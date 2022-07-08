Başkan Doğan belediye personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Doğan belediye personeliyle bayramlaştı

08.07.2022 12:47
Başkan Doğan belediye personeliyle bayramlaştı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesinde personelle bayramlaştı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesinde personelle bayramlaştı. Başkan Doğan, "Merkezefendi'de hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda, daha sağlıklı, huzurlu, mutlu, demokratik, çağdaş ve özgürce yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ana hizmet binası ve kademelerde gerçekleştirilen bayramlaşma programına başkan yardımcıları, birim amirleri ve çalışanlar katıldı. Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Doğan, iyi bayramlar dileyerek, "Merkezefendi Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan gerçekleştirdiği bayramlaşma konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Merkezefendimizde bayramlaşma bir gelenek oldu. Bu bayramlaşmaların önemli ve güzel olduğunu, birliğin, beraberliğin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ailenizin, çocuklarınızın bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum. Merkezefendi'de hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda, daha sağlıklı, huzurlu, mutlu, demokratik, çağdaş ve özgürce yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Bu idealler ile yola çıkmıştık ve geldiğimiz yolun sonuna baktığımızda veriler de bunu söylüyor. Her gün gücümüze güç katarak, hemşehrilerimizin güvenini ve kalbini kazanarak hep birlikte çalışıyor, hizmet ediyoruz. Merkezefendi Belediyemizin örnek bir belediye olduğunu hem verilerden hem hemşerilerimizin olumlu geri dönüşlerinden anlıyoruz. Bugün burada bir başarı, birliktelik varsa hepimizin emeğidir. Her geçen gün daha iyi hizmet etmek için büyüyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Doğan belediye personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

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