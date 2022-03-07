Başkan Ekinci'den gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika
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Başkan Ekinci'den gönüllere dokunan ziyaretler

07.03.2022 14:20
Başkan Ekinci'den gönüllere dokunan ziyaretler

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretlerde engelli çocukları olan aileye misafir oldu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretlerde engelli çocukları olan aileye misafir oldu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci hafta sonu eşi Sibel Ekinci ile birlikte Tekke Mahallesinde 2 çocuğu engelli olan Çalman ailesini ziyaret ederek, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Eşi Sibel Ekinci ile birlikte doğuştan engelli Muhammed ve Zeynep ile yakından ilgilenen Başkan Ekinci, çocukların sağlık durumları ile ilgili anneden bilgi aldı. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Başkan Ekinci, çocuklarla bir süre sohbet edip, hediyeler verdi.

Engelli vatandaşların ve fedakar ailelerinin bir gün değil her gün yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Salih Ekinci," Hayat mücadelesi zor olan vatandaşlarımız kimsesiz olduklarını düşünmesinler. Bizler her zaman onların yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Tüm engelli kardeşlerimize ve onların fedakar ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum "diye konuştu.

Çalman ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Başkan Ekinci'den gönüllere dokunan ziyaretler
Başkan Ekinci'den gönüllere dokunan ziyaretler
Başkan Ekinci'den gönüllere dokunan ziyaretler

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Salih Ekinci, Viranşehir, Engelli, Ekinci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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