Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret - Son Dakika
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Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

16.03.2022 10:18
Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarını ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarını ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, seçim sürecini tamamlayarak görevlerine başlayan STK başkan ve yönetimlerini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Yavuz, Biga Pazarcılar Festivalciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Ircı'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan'a, Belediye Başkanı Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş ve Kerim Özdemir eşlik etti.

Seçim sürecini tamamlayarak göreve başlayan başkan ve yönetimlerini tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Erdoğan, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Biga Belediyesi'nin her zaman şehirdeki STK'ları dinleyerek, birlik, beraberlik ve istişare ruhuyla hareket ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, ortak noktanın Biga olduğunu belirterek hep birlikte çalışmalara devam edildiği vurgusu yaptı. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret
Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret
Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret
Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

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Sivil Toplum Kuruluşları, Esnaf ve Sanatkarlar, Bülent Erdoğan, Biga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret - Son Dakika


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