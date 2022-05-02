Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı

02.05.2022 17:24
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan Bayramı'nda Manisalıların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için görev başında olan İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Su Arıza, Mezarlık, Haşere ile Mücadele ve Kanal Arıza Birimlerindeki personelleri ziyaret ederek,...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan Bayramı'nda Manisalıların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için görev başında olan İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Su Arıza, Mezarlık, Haşere ile Mücadele ve Kanal Arıza Birimlerindeki personelleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Tüm Manisalıların bayramını kutlayan Başkan Ergün, "Hemşehrilerimizin huzur içinde bayram yaşaması için tüm ekiplerimizle görev başındayız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi birimlerinde görev yapan personellere bayram ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Ergün'e birim ziyaretlerinde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile daire başkanları eşlik etti. Başkan Ergün, bayram turlarına İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile başladı. Daire Başkanı Gürhan İnal ve personeliyle tek tek selamlaşan ve bayramlarını kutlayan Başkan Ergün, dış görevde olan personele de telsiz yoluyla iyi bayramlar diledi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle noktalandı.

Birimleri ziyaret etti

İtfaiye ziyaretinin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler, Ulaşım Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Hüseyin Üstün ve personeliyle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, bayramlarını kutladı. Ardından Zabıta Dairesi Başkanlığına geçildi. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, şube müdürleri ve personele hayırlı bayramlar dileklerini ileten Başkan Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra MASKİ Genel Müdürlüğü Su Arıza Birimi'nde görev yapan personel ziyaret edildi. Başkan Ergün, burada MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ve birim personelleri tarafından karşılandı.

"Görev başındayız"

Başkan Ergün, bayram ziyaret turlarını Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile sürdürdü. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, gasilhane birim çalışanları, haşere ile mücadele personelleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ergün, daha sonra MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza Birimi'ni de ziyaret etti. Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve personellerinin bayramını kutlayan Başkan Ergün, personellerle günün anısına fotoğraf çektirerek, ziyaret turlarını tamamladı. Tüm Manisalıların bayramını kutlayan Başkan Ergün, "Hemşehrilerimizin huzur içinde bayram yaşaması için tüm ekiplerimizle görev başındayız" dedi. - MANİSA

Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı
Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı

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İtfaiye, Zabıta, Manisa, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ergün, görev başındaki personelle bayramlaştı - Son Dakika


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