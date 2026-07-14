Başkan Erol: "15 Temmuz, milletimizin imanı ve cesaretiyle yazdığı destandır"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz gecesinin Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti. Başkan Erol, milletin o gece gösterdiği eşsiz cesaretin ve sarsılmaz iradenin gelecek nesillere aktarılması gereken kutlu bir emanet olduğunu belirtti.

Başkan Ferhat Erol, mesajında 15 Temmuz'un yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin istiklaline ve istikbaline yönelen tehdide karşı tek yürek olduğu, devletiyle omuz omuza vererek dünyaya unutulmayacak bir direniş örneği sergilediği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Erol mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, bu aziz milletin vatanına, bayrağına, ezanına ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir dirilişin adıdır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin kurumları değil; binlerce yıllık devlet geleneğimiz, milli irademiz, demokrasimiz ve aziz milletimizin geleceği olmuştur.

Türkiye üzerinde kirli hesaplar kuran, ülkemizi saf dışı bırakmayı hedefleyen hain odaklar, yıllar boyunca hazırladıkları planları uygulamaya koyarak, devletimizin içerisine sızan ihanet şebekeleri eliyle milletimizin iradesine pranga vurmak istemiştir. Ancak hesap edemedikleri bir hakikat vardı; Türk milleti, söz konusu vatan olduğunda canını hiçe sayan, bayrağı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, bağımsızlığından asla taviz vermeyen büyük bir millettir.

Aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de Çanakkale'de, Sakarya'da gösterdiği ruhu yeniden kuşanmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan milletimiz; tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen meydanları boş bırakmamış, iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlar, hain darbe girişimine karşı dimdik durmuş; ülkemizin bekasına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmıştır. O gece sokaklarda yazılan destan, yalnızca Türkiye'nin değil, dünya demokrasi tarihinin de en anlamlı direnişlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır"

Başkan Erol, "Milletimiz O Gece Tüm Dünyaya İradesini Bir Kez Daha Gösterdi"

15 Temmuz'un imanla cesaretin, vatan sevgisiyle fedakarlığın, birlik ve beraberlikle milli iradenin aynı yürekte buluştuğu kutlu bir direniş olduğunu dile getiren Başkan Erol, "Aziz milletimiz, o gece tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki; bu topraklar üzerinde hesap yapanlar, karşılarında gerektiğinde canını seve seve feda edecek milyonlarca vatan evladını bulacaktır.

Bizlere düşen en büyük sorumluluk; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmamak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek ve güçlü Türkiye idealine aynı kararlılıkla sahip çıkmaktır. Çünkü bu vatan bizlere şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla emanet edilmiştir.

Rabbim milletimize bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve devletimize zeval vermesin" dedi.

Başkan Erol, mesajının sonunda birik ve beraberliğe değinerek, " Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tekrardan kutluyor, şehit olan, gazi olan ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi ve dualarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA