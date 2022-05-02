Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı

02.05.2022 18:41
Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bayramlaşma törenine katıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bayramlaşma törenine katıldı.

Ramazan Bayramı ile birlikte ilk olarak belediye personeli ile bayramlaşan Başkan Erol; "Bundan sonrada el birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz. Buharkent Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi.

Bayram sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğunda kurallara uyulması konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Erol; "Bayramda Buharkent'te olmayacak, tatil bölgelerine veya memleketlerine gidecek bütün mesai arkadaşlarımın, halkımın trafik kurallarına uymalarını ve sağ salim aramıza dönmelerini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Erol, bayramlaşma merasimi sırasında yaptığı konuşmada ise son dönemlerdeki projeleri ve yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulunarak "Biz göreve geldiğimiz günden beri Buharkent Belediyesinin birçok yeni projeye ev sahibi olacağını hizmetkar modeline geçeceğini, vatandaşa gülen yüz, uzanan el ve onlara sarılacak şefkatli kollar olacağını söyledik. Bu bilinçle ilçemizde pandemi koşullarının zorluğuna rağmen çok ciddi bir hizmet verdik. Kaymakamlığımızla, resmi kurumlarla 7/24 mesai olmadan bu ilçeye, bu ilçede yaşayanlara hizmet ettik. Önümüzdeki süreçte de Buharkent Belediyesinin kurumsal kimliğine yakışan bir şekilde hizmet etmeye, ilkleri yapmaya, ilkleri başarmaya ve Buharkent'te öncü, örnek, üretken belediyecilik anlayışını sergilemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm islam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; bu bayramın birliğe, beraberliğe ve memleketimizin ihtiyacı olan kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma merasimi, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - AYDIN

Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı

YORUMLAR
500
Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı Arjantin'de Ramazan Bayramı YEE'de kutlandı AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni yapıldı AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni yapıldı

Cumhuriyet Meydanı, Ramazan Bayramı, Mehmet Erol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 18:47:36. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement