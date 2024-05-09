Başkan Görgel: Meclis toplantıları ve açık ihaleler canlı yayınlanacak - Son Dakika
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Yerel

Başkan Görgel: Meclis toplantıları ve açık ihaleler canlı yayınlanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, meclis toplantılarının yanı sıra açık ihalelerin de canlı yayınlanacağını söyledi.

09.05.2024 19:07
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Başkan Görgel: "Meclis toplantıları ve açık ihaleler canlı yayınlanacak"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, meclis toplantılarının yanı sıra açık ihalelerin de canlı yayınlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantıları ve ihalelerin canlı yayınlanacağını açıkladı. Alınan bu kararla büyükşehir belediyesi ve vatandaşlar arasındaki iletişimin daha da güçleneceğini ifade eden Görgel, "Biliyorsunuz ilk toplantımızda diğer partilerimizle beraber meclisimizin canlı bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılması konusunda bir karar almıştık. Bundan sonraki tüm meclis toplantılarımızı vatandaşlarımıza canlı bir şekilde aktaracağız. Amacımız bizim Kahramanmaraş'ı açık ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla beraber yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın meclis toplantılarımızda aldığımız kararlara vakıf olmasını istiyoruz ve ondan sonraki süreçlerde de buradaki iletişimi sağlayarak vatandaşlarımızın da buradaki süreçleri takip ettikten sonra katılımını sağlamak istiyoruz. Bunun yanında arkadaşlarımızla da konuşarak tüm ihale süreçlerimizin de Büyükşehir'de yapacağımız ihale süreçlerimizin de vatandaşlarımız tarafından izlenebilmesi, açık ve şeffaf şekilde görülebilmesi amacıyla bunların da canlı yayın yolu ile yayınlanması kararı aldık. Açık ihalelerimize vatandaşlarımız da canlı yayın vesilesi ile katılmış olacak" dedi.

(MTH-FKE-Y)

Kaynak: İHA

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