Başkan Güler: Fındıkta ikinci bir fiyat açıklanmayacak

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Başkan Güler: "Fındıkta artık ikinci bir fiyat açıklanmayacak, fındığın bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağladık"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını ve sonuç aldıklarını belirterek, "Fındık ile ilgili çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah fındık fiyatları ile ilgili daha önceki yıllarda yaşanan aksaklıklar çözülmüş olacak. Cumhurbaşkanımız bir fiyat açıkladıktan sonra ikinci bir fiyat açıklanmayacak. Bu doğrultuda bir noktada da fındığın bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamış oluyoruz. Fındığın ve üreticinin hakkını gözetmiş oluyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, yapıldı. Belediyenin meclis salonunda yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yatırım alanında birçok müjde verdi, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

"Ulaşım alanında önemli yatırımlar başlıyor"

Ulaşım alanında yapılacak olan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "Bolaman Havzası projesi kapsamında Kabataş- Aybastı arasındaki 12 kilometrelik güzergahın imzası atıldı. Çalışmaları başladı, bu yol en kısa sürede hizmete alınacak. Aybastı- Gölköy arasında 34 kilometre arasındaki yolunda imzası atıldı çalışmalara başlanıyor. Öte yandan Akkuş-Niksar yolundaki 34 kilometrelik güzergahta da çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Ordu'muz da önemli bir aktiviteye başlıyor. Çambaşı yolu da çok önemli. O yolumuz içinde ihale görüşmeleri devam ediyor. Kısa sürede neticelenecek. Ordu'muzu dört bir yönden güzel hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Fındıkta ikinci bir fiyat açıklayamayacaklar"

Fındık ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını ve sonuç aldıklarını aktaran Başkan Güler, İtalyan firmanın açıklanan fiyatlar üzerine yeni bir fiyat açıklamayacaklarını belirtti. Başkan Güler, "Fındık ile ilgili çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah fındık fiyatları ile ilgili daha önceki yıllarda yaşanan aksaklıklar çözülmüş olacak. Cumhurbaşkanımız bir fiyat açıkladıktan sonra ikinci bir fiyat açıklanmayacak. Bu doğrultuda bir noktada da fındığın bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamış oluyoruz. Fındığın ve üreticinin hakkını gözetmiş oluyoruz. İnşallah bu durum yeni dönemde bölgemizin hayrına olur. İlerleyen günlerde de fındık yasası ile ilgili önemli girişimlerde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

"Fındıkta alternatif ürünler üretiyoruz"

Fındıktan alternatif ürünler üreterek, katma değerini arttırmak istediklerini ve bu alanda da yenilikler yaptıklarını dile getiren Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Fındık ile ilgili yeni uygulamalar başlattık. Fındığı fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar kazanıyorsunuz. Eğer çikolata üretimine girerseniz 8 milyar dolar kazanıyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Ürettiğimiz çikolata çok talep görüyor. Bir diğer müjdemiz ise aktif karbon üretim tesisi için binamız bitti. Cihazlar için siparişimizi verdik. Makinalar 3 ay içerisinde imal edilecek ve Ordu'ya getirilerek kurulumu yapılacak. Bundan sonra aktif karbonda da üretime geçip, önemli bir ithal girdisini belki de biz üreterek ihraç edeceğiz. 4 liralık fındık kabuğu aktif karbon olursa 5 dolara satılıyor. Biz fındık kabuğunu yakarken şimdi çok daha kıymetli bir ürüne dönüştüreceğiz."

"15 ayda 15 kreş yapmak istiyoruz"

Kreş için çalışmaların başlayacağını da kaydeden ve 15 ay da 15 kreş yapmak istediklerini ifade eden Başkan Güler, "Kreş konusunda toplumumuzda büyük bir talep vardı. Seçim sürecinde bizde bu durumu dile getirmiştik. Şimdi 15 ayda 15 kreş açmak istiyoruz. Çalışan kardeşlerimizin ihtiyacı olan bir durumdu. Kısa sürede bu çalışmaları da hep birlikte yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımların yer aldığı tanıtım filmleri izlendi. Daha sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından birleşim sona erdi.