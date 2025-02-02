Başkan Güler, İkinci Sanayi Sitesi\'nde Esnafla Bir Araya Geldi

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sanayi sitesinde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek, esnafla bir araya geldi.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler güzel havayı fırsat bilerek hafta sonu İkinci Sanayi Sitesini ziyaret etti. Başkan Güler hem alanda yapılan çalışmaları yakından inceledi hem de esnafın talep ve önerilerini dinledi. Her alanda sanayi esnafının daha iyi şartlarda çalışması için yanında olduklarını söyleyen Başkan Güler, refüj ve yeşil alan düzenlemeleri, kent mobilyaları yerleştirme çalışmaları ve asfalt bakım-onarım çalışmalarıyla bölgenin daha güzel bir çehreye kavuşacağını belirtti. Üreten ve emek veren tüm ustalara hayırlı işler dileyen Başkan Güler esnafın çay ikramına da kayıtsız kalmayarak, onlarla sohbet etti. - ORDU