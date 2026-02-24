Korgan'da Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika
24.02.2026 12:23  Güncelleme: 12:25
Ordu'da Ramazan coşkusunu 19 ilçeye taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Korgan ilçesinde program düzenlendi.

Ordu'da Ramazan coşkusunu 19 ilçeye taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Korgan ilçesinde program düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ramazan ayının bereketiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Sizlerle lokmalarımızı paylaşacağız, sevgiyi büyüteceğiz" dedi.

Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak sürdürülen ilçe iftar programları Korgan'da devam etti. İftar programı dolayısıyla Korgan ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gün boyunca ilçe sokaklarında esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçede düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kültür ve sanat faaliyetleriyle başlayan programda çocuklar ve aileleri için çeşitli etkinlikler yapıldı. Ardından, vatandaşların yoğun katılımıyla toplu iftar gerçekleştirildi.

"Sevgiyi büyüteceğiz"

İftar programında konuşan Başkan Güler, Korgan ilçesinin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Güler, "Ramazan ayının bereketiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Sizlerle lokmalarımızı paylaşacağız, sevgiyi büyüteceğiz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Korgan ilçemizi özellikle seviyoruz. Her zaman ilçemizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Korgan Belediye Başkanımız Sait Korgan ile uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol, su, asfalt, altyapı gibi tüm yatırımlarımızı aralıksız hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Korgan'da düzenlenen iftar programı, okunan duaların ardından oruçların açılması ve yapılan ikramlarla sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan, Yerel, Ordu, Son Dakika

