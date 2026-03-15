Başkan Güler: "Ordu\'nun her noktasında ekiplerimizin yoğun çalışması devam ediyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehrin her noktasında ekiplerin çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken sahil kesiminde ise sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlanan ve Altınordu ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Şahincili Mahallesi 80. Yıl Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Başkan Güler, sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, hızla büyüyen ve gelişen mahallenin alt ve üstyapı çalışmalarına özel önem verdiklerini belirtti.

Başkan Güler, Ordu'nun her noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu noktalardan bir tanesi de Şahincili Mahallesi 80. Yıl Caddesi'ydi. Bugün burada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için geldik. Bu bölgenin altyapısını baştan sona yeniledik. Uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu alanda göreve geldiğimiz günden bu yana önemli yenileme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bir yandan park çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da mahallemize yakışır sıcak asfalt uygulamalarıyla vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Yapılan ve yapılacak çalışmaların ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İncelemelerin ardından mahallede esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Güler, mahalle sakinleriyle sohbet etti ve bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ORDU