Başkan Güler: "19 ilçede Ordu üst kimliği ile hareket ediyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesinde düzenlenen iftar programında tüm ilçelere eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Kimseyle ayrımız gayrımız yok. Tüm çalışmalarımızda Ordu üst kimliğini ön planda tutuyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları kapsamında bu kez Perşembe ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelindi. Program öncesinde ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Güler'e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve günün anısına fotoğraf çektiren Güler, iletilen talep ve önerilerin not alınarak takip edilmesi ve çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Başkan Güler, programda yaptığı konuşmada, Perşembe'nin Ordu için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ilçeye yapılan yatırımların artarak süreceğini ifade etti. Perşembe'nin, 'Sakin Şehir' unvanına sahip özel bir ilçe olduğunu dile getiren Güler, "Perşembe'nin bizim hayatımızda çok özel bir yeri var. 19 ilçemiz içerisinde adeta inci gibi bir ilçemiz. Biz de bu güzel yere layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye çalışmalarının tüm ilçeleri kapsadığını vurgulayan Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizle bir bütünüz. Kimseyle ayrımız gayrımız yok. Tüm çalışmalarımızda Ordu üst kimliğini ön planda tutuyoruz ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bu vesileyle Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" ifadelerine yer verdi.

Perşembe'de düzenlenen iftar programı, oruçların açılmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi. - ORDU