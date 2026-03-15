Başkan Güler: "19 ilçede Ordu üst kimliği ile hareket ediyoruz"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Güler: "19 ilçede Ordu üst kimliği ile hareket ediyoruz"

15.03.2026 12:45  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesinde düzenlenen iftar programında bütün ilçelere eşit hizmet sunacaklarını vurguladı ve Perşembe'nin önemine dikkat çekti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesinde düzenlenen iftar programında tüm ilçelere eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Kimseyle ayrımız gayrımız yok. Tüm çalışmalarımızda Ordu üst kimliğini ön planda tutuyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları kapsamında bu kez Perşembe ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelindi. Program öncesinde ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Güler'e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve günün anısına fotoğraf çektiren Güler, iletilen talep ve önerilerin not alınarak takip edilmesi ve çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Başkan Güler, programda yaptığı konuşmada, Perşembe'nin Ordu için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ilçeye yapılan yatırımların artarak süreceğini ifade etti. Perşembe'nin, 'Sakin Şehir' unvanına sahip özel bir ilçe olduğunu dile getiren Güler, "Perşembe'nin bizim hayatımızda çok özel bir yeri var. 19 ilçemiz içerisinde adeta inci gibi bir ilçemiz. Biz de bu güzel yere layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye çalışmalarının tüm ilçeleri kapsadığını vurgulayan Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizle bir bütünüz. Kimseyle ayrımız gayrımız yok. Tüm çalışmalarımızda Ordu üst kimliğini ön planda tutuyoruz ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bu vesileyle Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" ifadelerine yer verdi.

Perşembe'de düzenlenen iftar programı, oruçların açılmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:09
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:15:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Güler: "19 ilçede Ordu üst kimliği ile hareket ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.