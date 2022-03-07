Başkan Gümüş Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Başkan Gümüş Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2022 12:08
Başkan Gümüş Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajında "Atatürk'ün, 'Dünya'da her şey kadının eseridir' sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınların kararlılıkla tüm hedeflerine ulaşabileceğine inanıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü...

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajında "Atatürk'ün, 'Dünya'da her şey kadının eseridir' sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınların kararlılıkla tüm hedeflerine ulaşabileceğine inanıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi; "Menteşe Belediyesi'nin hizmetleri fark oluşturuyor ve insanların yüzünde gülümsemeye neden oluyorsa, bunun en büyük nedeni belediyemizin kadın çalışanları ve onların Menteşe için verdiği emeklerdir. Kadınlara ne kadar çok fırsat eşitliği sağlanırsa, kent yaşamının kalitesi o kadar çok artacaktır. Tarihimize bakıldığında Türk kadını daima baş üstünde tutulmuş ve her zaman değer verilmiştir. Özellikle Ata'mızın devrimleri ve ilkeleri ile verilen demokratik haklar sayesinde Türk kadını, birçok Avrupa ülkesinden önce sosyal hayatta hak ettikleri yerlerini almıştır. 'Kadın Dostu' bir belediye olarak, yaşamımızın her anında yanımızda olan kadınların en değerli varlığımız olduğu bilincindeyiz. Bu nokta da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın - Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalıyoruz." - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gümüş Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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