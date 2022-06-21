Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret

21.06.2022 17:25
Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı'nın farklı kademelerinde görev alan Eşref Araz'ı ALS hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı'nın farklı kademelerinde görev alan Eşref Araz'ı ALS hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İllker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören ALS hastası Eşref Araz'ı ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan şunları söyledi;

"Eşref kardeşimiz partimizin kuruluşundan itibaren Emek bölgesinde görev almış bir dava arkadaşımızdır. Sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aldık. Kendisi nezdinde ülkemizde sayıları 8 bin olarak tahmin edilen tüm ALS hastalarına acil şifalar diliyorum. Temennimiz Eşref Araz kardeşimiz ve tüm hastalarımızın eski sağlığına kavuşarak bizlerin arasına dönmesidir. ALS hastalığına yakalanma nedenlerinin yüzde 90 oranında bilinmemektedir. Her sağlıklı bireyin bu hastalığa yakalanma riski mevcut. Dolayısıyla geçmişten bugüne baktığımızda hükümetlerimiz dönemlerinde ALS hastalarına evde bakım yardımı başta olmak üzere gerekli tıbbi bakım cihazlarının temini için önemli adımlar atıldı." - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, AK Parti, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika

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