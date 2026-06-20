Başkan Hasan Altun'dan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Başkan Hasan Altun'dan Babalar Günü Mesajı

Başkan Hasan Altun\'dan Babalar Günü Mesajı
20.06.2026 12:40
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Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, babaların aile ve toplum için önemini vurgulayan bir Babalar Günü mesajı yayımladı. Şehit babalarına özel olarak değinen Altun, tüm babaların gününü kutladı.

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Altun, mesajında babaların aile kurumunun temel direği olduğunu belirterek, sevgi, saygı, fedakarlık ve güvenin simgesi olduklarını ifade etti. Babaların ailelerinin huzuru ve mutluluğu için büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Altun, onların toplumun güçlü yapısının oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Babaların her türlü takdiri ve saygıyı hak ettiğini dile getiren Altun, babasız büyüyen çocuklara sahip çıkılmasının da Babalar Günü'nü daha anlamlı kılacağını belirtti. Şehit babalarına da özel olarak değinen Altun, evlatlarını vatan uğruna feda eden ailelerin gösterdiği metanetin millet için büyük bir örnek olduğunu ifade etti.

Altun, mesajının sonunda başta şehit babaları olmak üzere, ailesi için fedakarca çalışan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Hasan Altun'dan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

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