Başkan Işık, Yangında Hayatını Kaybeden Gençleri Anımsadı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangın faciasında hayatını kaybeden Gürsulu Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek ile vefatlarının hemen öncesinde görüştüğünü anlattı.

Kendisine ikramda bulunan gençlerle sohbet ettiğini, onlara teşekkür ettiğini belirten Başkan Işık, "Gönüllü şekilde oradaydılar. Beni çok etkilediler. Kendi harçlıkları, kendi paraları ile su alıp dağıtmaları beni çok etkilemişti. Çok kısa süre sonra vefat haberlerini aldım. Onlara teşekkür ederken, bu uğurda can vereceklerini nereden bilebilirdim. Ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi. - BURSA