Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

14.06.2022 17:41
Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Başkan Kaplan'ı ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Uğur Çelik ve jandarma personeli karşıladı. Başkan Kaplan, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, büyük bir özveriyle sağlayan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Görevlerini şerefle yerine getiren jandarma teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum. İlçemizin huzur ve güvenin sağlanmasında gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanımız Uğur Çelik'i ve jandarma personellerimize teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Uğur Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kaplan'a teşekkür etti. Başkan kaplan günün anısına Yüzbaşı Çelik'e hediye takdim etti. - AYDIN

Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti
Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti
Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti
Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti
Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Koçarlı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaplan Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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