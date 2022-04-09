Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor - Son Dakika
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Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor

09.04.2022 20:21
Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın projesi olan Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M'Expo projesi hayata geçiyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın projesi olan Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M'Expo projesi hayata geçiyor.

Maltepe'yi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atıl durumdaki Nurettin Baransel Kışlası'nda 500 bin metrekarelik alanda projenin yapımına başlayacaklarını duyurdu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 2014'te ilk kez Maltepe Belediye Başkan Adayı olduğunda hayata geçireceğine söz verdiği, 8 yıl boyunca Cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı dahil olmak üzere kapı kapı dolaşıp onay aldığı Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M'Expo'nun yapımına başlanıyor. Atıl durumdaki Nurettin Baransel Kışlası'nın 500 bin metrekarelik alanında yapımına başlanacak proje çok sayıda ulusal ve uluslararası fuara ev sahipliği yapacak.

Anadolu yakasının ilk fuar merkezi

Başkan Kılıç'ın hazırladığı proje Anadolu Yakası'nın ilk fuar merkezi olma özelliği taşıyor. Fuar tamamlandığında yaklaşık 20 bin kişiye de iş imkanı sağlanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Nurettin Baransel kışlamız var. Bu kışlada 500 bin metrekare alanı hem ulusal hem de uluslararası fuarların yapılabileceği bir alan olarak irtifak kurduk. İnşallah kısa zaman içinde bir fuar merkezini de Maltepemize kazandırmış oluyoruz. Ben fuar merkezimizin de Maltepe'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Ali Kılıç'tan teşekkür

Konuya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "M'Expo Fuar Projemiz bir kalkınma ve istihdam projesi. 8 yıl önce büyük bir inançla bu yola çıktım. Önce Maltepe halkına projemizi sundum. Mahalle toplantıları yaptım. Her bir vatandaşımıza anlattım. Maltepe halkı da bana inandı, destek verdi. Projemize sahip çıktı. Ben o güçle bakanlarımıza, dönemin Başbakanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza projemizi sundum. Onay aldım. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un Maltepemizi ziyaret ederek, projenin müjdesini vermesi beni de çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Maltepemize ve Anadolu Yakası'na hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor
Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor
Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor

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Ali Kılıç, Maltepe, Kongre, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılıç'ın M'Expo Projesi hayata geçiyor - Son Dakika


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