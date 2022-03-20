Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

20.03.2022 15:37
Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde fırsat buldukça vatandaşların dertlerini dinlemeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde fırsat buldukça vatandaşların dertlerini dinlemeye devam ediyor.

Halkın bire bir sorunlarını dinleyen, insan odaklı hizmetler üretmek için onlarla sık sık bir araya gelen Başkan Kılınç, "Kıymetli hemşerilerimizi belediyemizde ağırlayarak, görüşmeler gerçekleştirdik. Göreve başladığımız günden bu yana tek amacımız halk odaklı çalışmalara imza atmaktı. Bunun içinde fırsat buldukça halkımızla iç içe olmaya özen gösteriyorduk. İnşallah bundan sonra onlarla daha sık bir araya geleceğiz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Adıyaman'ı daha da ilerilere taşıyacağız. Güler yüzleri ve ziyaretleri için tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç'ın halkla sürekli iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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