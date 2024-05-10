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Başkan Koca, 10 yaşına gelen "Hoş geldin bebekleri" ile buluştu

KÜTAHYA - Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, 2013 yılında başkan olduğu dönemde başlattığı "Hoş geldin bebek" projesi çerçevesinde evlerine "Hayırlı olsun" ziyaretine gittiği çocuklarla 10 yıl sonra bir araya geldi.

"Hoş geldin bebek" projesinin ilk başladığı yıllarda evlerinde ziyaret edilen çocuklardan 20 çocuk aileleri ile Başkan Koca'yı makamında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini ilettiler. Doğumlarında evlerinde bebek iken ziyaret edilen 10 -11 yaşlarındaki 20 çocukla 10 yıl sonra makamında buluşmasında duygulu anlar yaşayan Başkan Koca, "İnşallah evlatlarımızın mürüvvetlerini de görürüz" dedi.

"Doğumlarında ilk hediyelerini verdikleri çocuklarla yıllar sonra bir araya geldi"

Doğumlarında ilk hediyelerini verdikleri çocuklarla yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Koca " Çocuklarımız inşallah sağlıklı ve sıhhatli nice yıllara ulaşır. Rabbim çocuklarımızın acılarını göstermesin. Kendilerine hayırlı sağlıklı uzunu ömürler diliyorum. Yıllar önce çocuklarınızın sevinçlerini sizlerle paylaşırken bugün burada sizleri görmek çok güzel. İnşallah çocuklarımızın mürüvvetlerini de hep beraber görürüz. Onlar bizim yarınlarımızın güvenceleri. Yarınımızın büyükleri çocuklarımızla geleceğimiz daha güzel olacak. Bizlerde yarının teminat gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacak, durmadan çalışacağız. Rabbim evlatlarımızı vatanına milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini nasip etsin" diye konuştu. Çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Başkan Koca, çocuklara çeşitli hediyeler vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hoş geldin bebek projesi"

Emet Belediyesinin Mustafa Koca'nın başkanlığı döneminde hayata geçirdiği "Hoş geldin bebek" isimli sosyal projesi çerçevesinde dünyaya gelen bütün çocukların aileleri ziyaret edilerek ilk bebek seti hediyeleri veriliyordu. 31 Mart seçimlerinden belediye başkanlığını kazanan başkan Mustafa Koca, sosyal projeler çerçevesinde, "Hoş geldin bebek" projesini tekrar aynı isimle hayata geçirirken, kurulan ekipler, yeni doğan bebek ve ailelerini ziyaretlere devam ediyor.