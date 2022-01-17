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Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı - Son Dakika

Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı

17.01.2022 12:37
Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlarla bir araya gelerek projeleri, devam eden yatırımları ve ihtiyaçları değerlendirdikleri aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlarla bir araya gelerek projeleri, devam eden yatırımları ve ihtiyaçları değerlendirdikleri aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ve 32 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. İlçe genelindeki şuyulandırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Kocaman, "Hemşehrilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda bu çalışmalarımız hızlandı. Muhtarlarımız benim için çok kıymetlidir. Muhtarlarımızın başarılı olması Kartepeliye hizmet demektir. Hep birlikte çalışıyoruz. Hepimiz zincirin halkalarını oluşturuyoruz. Gücümüzü de birlikteliğimizden, karşılıklı destek ve güvenimizden alıyoruz" dedi.

"Siyaset değil sorumluluk"

Pandemi sürecinin her şeyi etkilediğini belirten Başkan Kocaman, "Gençlerle her zaman bir aradayım. Kamusal alanda yapılan hizmetler elbet olmalıdır. Gençlerimizin spor ile birlikte hayata hazırlanmaları çok önemlidir. 7-15 yaş çocuklarımızın spor yapmalarını sağlamak istiyoruz. Spor tesislerimiz var. Bunların en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan korunması için spor yapmaları çok önemlidir. Bu siyaset değildir. Bu sorumluluğumuzdu" diye konuştu.

"Gençlerimizi bu merkeze yönlendirelim"

Kartepe Gençlik Merkezi'ni hizmete sunduklarını dile getiren Kocaman, "Burada birçok alanda eğitim verilmektedir. Muhtarlarımızdan gençlerimizi buraya yönlendirilmesini bekliyorum. Her mahalleye gençlik merkezi yapma imkanımız yok. Gençlik Merkezimizde 500 çocuğumuz İngilizce eğitimi almaktadır. Bu günümüz şartlarında altın değerinde bir hizmettir. Yabancı dil her yaşta çok önemli, gençken öğrenmesi daha kolaydır. Merkezimizde özel eğitim standartlarında kaliteli hizmet veriliyor" ifadelerini kullandı.

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ise Kartepe Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Başkan Mustafa Kocaman'a teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı
Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı
Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı
Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı

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Mustafa Kocaman, Hüseyin Türker, Hisarcık, Kartepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, muhtarlara projeleri anlattı - Son Dakika


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