Başkan Köse yılın son bebek ziyaretlerini yaptı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yılın son ziyaretini Deveci ve Eşgün çiftlerinin evlerine yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse bu yılın son ziyaretini Deveci ve Eşgün çiftlerinin evlerine yaptı. Kübra Nur ve Kuzey bebekleri görmeye giden Başkan Köse, onlarla oldukça keyifli vakit geçirdi.

Hayatın her alanında vatandaşlarla bir arada olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Köse, "Burada amacımız ailelerin sevinçlerine ortak olmak. İnanıyorum ki yavrularımız ülkemize birbirinden değerli bireyler olarak yetişecekler, hem ailelerine hem de vatanımıza hayırlı birer evlat olacaklar. Deveci ve Eşgün ailelerine Allah bağışlasın. Kübra Nur'a ve Kuzey'e hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" dedi.

Ziyaret kapsamında Başkan Köse çiftlere Hoş Geldin Bebek Seti hediye etti. - KARABÜK