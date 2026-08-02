Başkan Kurnaz: "İlkadım’da gönüllere dokunuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Kurnaz: "İlkadım’da gönüllere dokunuyoruz"

Başkan Kurnaz: "İlkadım’da gönüllere dokunuyoruz"
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Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım’da 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunan proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, yeni proje ve hizmetleri üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunan proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, yeni proje ve hizmetleri üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği vizyonuyla çalışma ve hizmetlerine devam eden İlkadım Belediyesi, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın öncülüğünde gönüllere dokunmayı sürdürüyor. İlkadım'da her kesimden vatandaşa hitap eden ve fırsat eşitliği sağlayan hizmetler, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını yansıtmaya devam ediyor. Gençlerin ve çocukların eğitim hayatlarına yönelik hizmet ve destekler, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, daha sağlıklı ve hijyenik ibadethaneler için sürdürülen ibadethane temizliği faaliyetleri devam ederken, Başkan İhsan Kurnaz ise kent genelinde esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor.

Belediyecilik anlayışının merkezinde insan olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da sosyal belediyecilik anlayışını sadece hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın hayatına dokunan, ihtiyaçlarına çözüm üreten ve her kesime eşit hizmet ulaştıran bir belediyecilik anlayışını sürdürmektir. İlkadım'da 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunan proje ve hizmetleri hayata geçirdik. Bu noktada yeni proje ve hizmetler de üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayan projelerden gençlerimize yönelik desteklere, ibadethanelerimizin temizliğinden sosyal yardım çalışmalarına kadar her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişim, hizmet kalitemizin artmasına da vesile oluyor. Esnaf ve vatandaş buluşmalarımızla hemşehrilerimizin talep ve önerilerine kulak veriyor, çözüm süreçlerini de hassasiyetle takip ediyoruz. İlkadım'da ortak aklı esas alan, gönüllere dokunan ve vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, İlkadım, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kurnaz: 'İlkadım’da gönüllere dokunuyoruz' - Son Dakika

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