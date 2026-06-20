Mandacı: Babalar sevgi, sorumluluk ve dayanışmanın simgesidir - Son Dakika
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Mandacı: Babalar sevgi, sorumluluk ve dayanışmanın simgesidir

Mandacı: Babalar sevgi, sorumluluk ve dayanışmanın simgesidir
20.06.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Evlatlarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen babalarımız, sevginin, sorumluluğun ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir"Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Babalar Günü dolayısıyla bir...

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Evlatlarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen babalarımız, sevginin, sorumluluğun ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Mandalinci, mesajında "Bir çocuğun büyüme yolculuğu, sevgiyle, emekle, sabırla ve dayanışmayla şekillenir. Hayatın her döneminde çocuklarının yanında olan, onları dinleyen, destekleyen ve güç veren babalarımız da bu yolculuğun en önemli parçalarından biridir. Babalık, her gün yeniden üstlenilen büyük bir sorumluluktur. Bir çocuğun elinden tutarken ona güven duygusunu aşılamak, düştüğünde yanında olmak, başarılarında gurur duymak, hayal kırıklıklarında cesaret vermek ve yaşamın her aşamasında destek sunabilmek büyük bir emek ister. Toplumun en güçlü yapısı olan aile, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma ile ayakta durur. Bu dayanışmanın içinde annelerin ve babaların emeği birbirini tamamlayan, geleceği birlikte inşa eden değerli bir bütündür. Çocuklarımızın daha mutlu, daha özgüvenli ve daha umut dolu bireyler olarak yetişmesinde, babalarımızın sunduğu katkının önemli bir yeri vardır. Bugün, çocuklarının geleceği için çalışan, emek veren, fedakarlık yapan, onların iyi bir yaşam sürmesi için çaba gösteren tüm babalarımıza teşekkür etme günüdür. Evlatlarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen, onların başarısıyla gururlanan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan babalarımız, sevginin, sorumluluğun ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Babalar Günü aynı zamanda, aramızda olmayan babalarımızı hatırlama ve onları sevgiyle anma günüdür. Yaşamımızda iz bırakan, değerleriyle yolumuzu aydınlatan, öğrettikleriyle bugünlere gelmemizde pay sahibi olan tüm babalarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Bu anlamlı günde, başta şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizdeki babalarımız ve gazilerimiz olmak üzere, çocuklarına sevgiyle rehberlik eden, ailesi için emek veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum. Sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler geçirmelerini diliyor; ailelerimizi güçlendiren, yaşamımıza değer katan tüm babalarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mandacı: Babalar sevgi, sorumluluk ve dayanışmanın simgesidir - Son Dakika

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