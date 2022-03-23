Başkan Mestan Koca: "Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak" - Son Dakika
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Başkan Mestan Koca: "Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak"

23.03.2022 09:24
Başkan Mestan Koca: "Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak"

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Vali Ali Çelik; Dernek Başkanı Mestan Koca, özel çocuklar ve aileleriyle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Çocuklarla yakında ilgilenen Vali Ali Çelik, aileleriyle de sohbet edip taleplerini dinledi.

Vali Çelik, özel çocuklar için yapılan ve yapılması gereken tüm çalışmalarda devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Mestan Koca, derneğin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla 1992 yılında kurulduğunu söyledi.

Derneğin şu anki ana hedefinin özel eğitim gerektiren bireylerle engelsiz bireyleri bir araya getirecek olan "Beceri Terapi Atölyesi" kurmak ve kafeterya açmak olduğunu kaydeden Koca, "Engelli bireylere iş imkanı sunmak üzere kurulacak kafeteryayla toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Mestan Koca: Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak
Başkan Mestan Koca: Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak
Başkan Mestan Koca: Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak

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Down Sendromlular, Down Sendromu, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mestan Koca: 'Hedefimiz, beceri terapi atölyesi kurmak' - Son Dakika


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