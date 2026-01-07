Başkan Metin: "2026 yılındaki hedefimiz problemsiz bir Bünyan bırakmak"

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmesinde ilçede göçü önlemek için istihdam alanları oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, "2026 yılındaki hedefimiz problemsiz bir Bünyan bırakmak" dedi.

Muhtarlar ve vatandaşların problemlerini dinleyerek hepsini çözdüklerini söyleyen Başkan Metin, "2025 yılının 3. ayının sonunda Bünyan'daki 46 mahalle muhtarını topladık. Dedik ki mahallelerinizin ne ihtiyacı varsa tamamını yazın, tamamını yapacağım. Tamamını listelediler ve aldık, tamamını da yaptık elhamdülillah. Bunun yanı sıra tabi ilçemize hamamımızı yaptık. Yaklaşık olarak 10 milyon civarında büyükşehir belediyemiz oraya para harcadı. Bünyan halkı oradan ciddi manada faydalanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum başta Memduh başkanım olmak üzere. Ne yaptık dersek 1800'lü yıllarda yapılmış bir konağımız vardı. Konağımızın koruma kurulundan projemizi geçirdik, ihalesini yaptık. 2026'nın 10. ayından itibaren Bünyan halkının hizmetine sunacağız Allah izin verirse. Ne yaptık Bünyan Müzesi yaptık, Şehitler Müzesi yaptık, Konukevi yaptık bir hayırseverimiz vasıtasıyla yaptık Allah razı olsun diyorum teşekkür ediyorum. Ne yaptık, ikinci cam terasımızı yaptık, macera yolumuzu yaptık. 5. ay itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız Allah nasip ederse. Şeker fabrikamızla birlikte Bünyan'a içerisinde 110 kişinin çalışacağı 6 bin metre kapalı alanı kapsayan bir çuval fabrikası inşaatına başladık. Rabbim izin verirse şeker fabrikasının kampanya döneminde bu çuval fabrikamız hizmete girecek" dedi.

Başkan Metin, ilçede istihdam alanları oluşturarak göçü engellemeyi ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmayı istediklerini söyleyerek, "Bunu şundan önemsiyorum hem Bünyan ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra da Bünyan'da göçü önlemek istiyorum. İstihdam alanları oluşturmak istiyoruz. Orada da 110 tane kardeşimiz çalışacak Allah izin verirse. Ne yaptık özel bir firmayla anlaştık. Bayanlarımıza bir bahçe mobilyası atölyesi kurdurduk. Yerini biz tahsis ettik Bünyan Belediyesi olarak. Şu anda 65 bayan orada çalışıyor 15-20 gün içerisinde inşallah bu 100 bayana çıkacak. Bu Bünyan ekonomisine ciddi bir destek sağlıyor, katkı sağlıyor. Çok şey yaptık ilçemiz için. Bütçemiz 300 milyon lira civarındaydı ama toplam yatırım 800 milyon. Tarım Orman Bakanlığınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 200 milyon liralık yatırım yaptı. 3 tane dere ıslahı projemizin toplam tutarı 200 milyon lirayı buluyor. 800 milyon liralık yatırım yaptık. Bünyan Belediyesi'nin bu bütçesinde personel giderleri var, diğer giderler var. Bu yaklaşık olarak 800 milyon liralık yatırımı tamamen dış destekten aldık. 2026 yılındaki hedefimiz problemsiz bir Bünyan bırakacağız. Şimdi en büyük hedefim şu; Bünyan'ın en büyük eksiği vatandaşlarımız okuma yazmaya çok önem veriyor. Aileler yavrularının, çocuklarının eğitimine ve sosyal yaşantısına çok büyük önem veriyor. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Kültür Bakanımıza gideceğim Bünyanımızın kütüphanesini programa aldıracağım. Bir kütüphaneyi çok önemsiyorum 2 spor salonları evlatlarımıza. Gideceğim Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak beye de bunları da programa aldırdığımız zaman Bünyan'ın köklü problemlerinin tamamına yakınını çözmüş oluyoruz Allah izin verirse. Biz şöyle çalışıyoruz, genel başkanımızın tavsiyeleri ve talimatları doğrultusunda üreten ve sosyalleşen bir belediye. Hem üretiyoruz hem sosyalleşiyoruz" ifadelerini kullandı.