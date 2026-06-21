Bünyan Belediye Başkanı şehit babalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bünyan Belediye Başkanı şehit babalarını ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı şehit babalarını ziyaret etti
21.06.2026 17:49  Güncelleme: 17:51
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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Babalar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit babalarının ziyaret edilerek günlerinin kutlandığını söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Babalar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit babalarının ziyaret edilerek günlerinin kutlandığını söyledi.

Şehit ailelerinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Metin; "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve fedakar babaları milletimizin en kıymetli emanetleridir. Babalar Günü vesilesiyle şehit babalarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık, hayır dualarını aldık" dedi.

Başkan Metin, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmaya ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek; başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan Belediye Başkanı şehit babalarını ziyaret etti - Son Dakika

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