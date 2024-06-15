Başkan Nar, "Rabbim bizleri şehitlere layık kardeş olmayı nasip etsin"

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Kurban Bayramı nedeniyle şehitlik ziyaretinde bulunan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de onlara layık torun ve kardeş olmayı nasip etsin" dedi.

Kurban Bayramı arifesinde Şey Adil Mezarlığı Şehitliğine gelen Ülkü Ocakları Başkanı ve ekibi Kur'an okuyup dua etti.

Şehitleri sayesinde bayramları yaşayabildiklerini ifade eden Başkan Nar, "Bizlerin vatan topraklarında yaşamasına vesile olan canlarını, kanlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, onlar sayesinde bizler bu bayramları gerçek bayram olarak yaşıyoruz. Ondan dolayı vefamızı göstermeye çalışıp dualarla anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de onlara layık torun ve kardeş olmayı nasip etsin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ