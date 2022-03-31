Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor

31.03.2022 12:49
Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerine katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, minik Masal'ı kucağına alan Parlak ailesinin sevincini paylaştı.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerine katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, minik Masal'ı kucağına alan Parlak ailesinin sevincini paylaştı.

Marmaris Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle ortak oluyor. Yeni bebek sahibi olan aileleri bu özel ve mutlu günlerinde ziyaret eden Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelerin bir ihtiyacı olup olmadığını sorarak bebekler için 'Hoş Geldin Bebek Seti' hediye ediyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekiple birlikte Parlak ailesini ziyaret ederek minik Masal'la tanıştı ve ailenin sevincini paylaştı. Genç anne babayı tebrik eden Oktay, "En küçük Marmarislilere hoş geldin ziyaretlerimiz devam ediyor. Ailelere yeni katılan bireyleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz. Yeni doğan bebeklerimize sağlıklı, uzun, mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor

YORUMLAR
500
Başkan Oktay'a Ankara'da ödül Başkan Oktay'a Ankara'da ödül Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü Başkan Oktay Belgrad Fuarı'ndan umutlu döndü

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement