Başkan Özdemir\'den Emniyet Müdürü Yılmaz\'a Ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Özdemir, Müdür Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, şehrin güvenliği ve kamu düzenine dair konular da ele alındı. - BİLECİK