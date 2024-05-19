Hacılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Hacılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Hacılar\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programında öğrencilerin konuşmaları, şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Ayrıca okçuluk ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi ve dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

19.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:33
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Hacılar da etkinlikler düzenlendi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz. Gençlere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hacılar Spor Salonu'nda Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Programa Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün ilçemizde de gençlerimiz ve sporcularımızla kapalı spor salonumuzda güzel bir etkinliğe imza attık. Gençlerimizle birlikte, ilçe protokolümüz, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin aileleriyle bu programı izleme mutluluğunu yaşadık. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz. Gençlere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Gençlerimizin eğitimde, sporda, sanatta ve bilimde daha çok başarıya ulaşmaları, vatanımıza ve milletimize faydalı birer birey olarak yetişmeleri adına yerel yönetim olarak dün olduğu gibi bugün de her zaman yanlarında olacağız. Bayramımız kutlu olsun. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz, iyi ki var gençlerimiz" dedi. Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programında şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençlerin Ataya cevabı okundu.

Programda daha sonra okçuluk ve masa tenisi müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Özdoğan tarafından verildi. Hacılar Spor Salonu'nda Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, protokol ve öğrencilerle çekilen anı fotoğrafı ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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