Başkan Özdoğan, Kan Bağışı Kampanyasına Destek Oldu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret ederek vatandaşlara örnek olacak bir davranış sergiledi. Donör kazanım uzmanı Fatih Polat'tan bilgi alan Başkan Özdoğan, daha sonra kan bağışında bulunarak tüm hemşehrilerini bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kan bağışının insanlar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi çalışanlarına ilçemizde böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bilindiği gibi, erkeklerin üç ayda bir, kadınların ise dört ayda bir kan vermesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can veriyoruz, hayat veriyoruz. Bu sadece bir sağlık katkısı değil; aynı zamanda başka bir insanın yaşamına umut olmaktır."

Başkan Özdoğan, kan bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini vurgulayarak; "Kan, acil değil sürekli ihtiyaç olan bir konudur. Bu nedenle kampanyalarla gündeme gelse de bizlerin her zaman bu sorumluluğu taşıması gerekir. Üniversitemizin değerli kan merkezi ekipleri, belli aralıklarla ilçemize gelerek bu hizmeti sürdürüyor. Hacılarlı hemşehrilerimizi bu güzel dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum. Kan verelim, hastalarımıza yardımcı olalım; kan verelim, sağlığımıza sağlık katalım" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yetkilileri de Başkan Özdoğan'a duyarlılığı ve katılımı dolayısıyla teşekkür ederek, Hacılar sakinlerinin gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kan bağışı etkinliğinin Hacılar'da gün boyunca devam edeceği bildirildi. Başkan Özdoğan'ın katılımı ise kampanyaya hem moral hem de farkındalık anlamında önemli katkı sundu. - KAYSERİ