Hacılar’da Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Hacılar’da Kitap Okuma Etkinliği

Hacılar’da Kitap Okuma Etkinliği

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

15.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:15
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Başkan Özdoğan, "Kitapla buluşan nesiller, aydınlık bir geleceğin teminatıdır" dedi.

Hacılar Erva Spor Kulübü tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliği, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Hacılar Muhittin Tatar Camii İmam Hatibi Nazmi Yüksel'in okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte Turgut Özal İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Bal, "Aile İçi İletişim" konulu bir sunum yaparak katılımcılara değerli bilgiler aktardı.

"Okuma Alışkanlığını Geliştirmek İçin Çalışıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak, "Kitapla buluşan nesiller, aydınlık bir geleceğin teminatıdır. Bu tür etkinlikler, sadece öğrencilerimiz için değil, toplumumuzun her kesimi için büyük bir farkındalık oluşturuyor. Çocuklarımızın bilgiyle donatılmış bireyler olarak yetişmesi adına bu tür projeleri her zaman destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Resim Sergisi ve Kütüphanede Okuma Etkinliği

Etkinlik kapsamında, Hacılar'daki öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle gezildi. Programın devamında, Hacılar İlçe Halk Kütüphanesi'nde veliler ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen okuma programı, hem çocuklara hem de ailelere kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçladı.

"Aile ve Eğitim, Toplumun Temelidir"

Başkan Özdoğan, etkinliğin sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada bir kez daha gördük ki, ailelerin ve eğitim camiamızın desteğiyle çocuklarımızı daha bilinçli, daha donanımlı bireyler olarak yetiştirebiliriz. Hacılar Belediyesi olarak eğitim ve kültüre olan desteğimiz devam edecek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını desteklemek en önemli önceliğimizdir."

Başkan Özdoğan, Hacılar'daki kitap okuma etkinliğinde emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar’da Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika

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