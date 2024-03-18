Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nü kutladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında "18 Mart, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir" dedi.

Çanakkale Savaşının Aziz Türk bu milletinin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı savaşlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Özlü, "18 Mart, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir. Çanakkale Zaferi, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanıştır.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve bundan sonra da etmeyecektir. Bu uğurda canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da olduğu gibi korumasını bilmiş ve büyük destanlar yazmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin kanları ve canlarıyla suladıkları bu vatan toprakları, dün olduğu gibi bundan sonra da milletimiz tarafından kutsal bir emanet olarak ilelebet korunmaya devam edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferin gururunu milletimize yaşatan, kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE