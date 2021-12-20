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Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu

20.12.2021 15:02
Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki okulların okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki okulların okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Başiskele için 2022 yılını "Kadın ve Aile Yılı" ilan eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, toplumun temellerini oluşturan aileye yönelik hizmetlerine başladı. Başkan Özlü, "Konumuz Aile" sloganıyla Başiskele'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren okulların okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi. Başiskele sahilinde bir restoranda gerçekleşen toplantıda, okullardaki eksiklikler, eğitim kalitesi ve aileye dair konular konuşuldu.

"Çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettireceğiz"

Okulların pandemi ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 yıl kapalı kaldığını ifade eden Özlü, "Bu yüzden uzun süre okullarımıza ziyaretlerimizi gerçekleştiremedik. Ama buna rağmen biz 2021 yılını her şekilde iyi değerlendirmek açısından gençlerle ilgili çalışmalarımızı hem planladığımız hem de yoğunlaştırdığımız bir yıl olarak geçirdik ve bunu da Ankara'da düzenlenen Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız ödül ile taçlandırdık. Başiskele Belediyesi olarak gençlere yönelik hazırladığımız Genc-i Ala Gençlik Modelimiz Türkiye'nin dikkatini çekerek ilçe belediyeleri arasında birinci oldu. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız bu çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

"2022 yılı Kadın ve Aile Yılı olacak"

2022 yılında yapılması planlanan hizmetlere de değinen Özlü, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza yaptığımız yatırımlarımıza devam ederken, onlara bu şekli veren hamuru yoğuran ailelerimize de gerekli desteği yapmamız gerekiyordu. Bunu tespit ederek aile danışma ve yaşam merkezimizi hizmete açtık. Bu merkezimizde bir çok çalışmalarımız olacak. Psikolojik destekten danışmanlığa, aile terapilerinden diyetisyen hizmetlerine kadar birçok hizmet burada gerçekleşecek. Bizler 2022 yılını "Kadın ve Aile Yılı" olarak ilan ettik. Devamlı organizasyonlar, seminerler ve eğitimler düzenleyeceğiz. İlkini 2 hafta önce yaptık. Bu hafta Senai Demirci hocamızı Başiskeleli hemşehrilerimizle buluşturacağız. Böyle organizasyonları sürekli yaparken ayrıca lokal gruplarla talepleri üzerine uzman kişilerle toplantılar yapılabilecek. Bu gibi çalışmalarımızın çeşitlenmesi de sizlerin destekleri ile olacak. Şu anda bilgi çağında yaşıyoruz. Evlatlarımız dijital dünyanın içinde doğdu ve bu dünya gençleri belirli kalıpların içinde var ederek, mevcut yeteneklerini sınırlandırıyor. Bizler bununla mücadele edeceğiz. Yaptığımız hizmet, eğitim ve ulaştığımız her gencimizden kendi benliğini kendi gerçekliğini bulması için onlara yol göstericisinden ziyade bu uğurda yol arkadaşı olacağız. Bu bizim için her şeyden önemli bir konudur. Biz yüzyıllarca dünyaya adilce hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. Bizim evlatlarımız da kökleri Anadolu'da olan bir medeniyetin ecdadının kuşağı olur. Biz bunu dert edindik" - KOCAELİ

Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu
Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu
Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu

Gençlik Festivali, Başiskele, gençlik, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


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