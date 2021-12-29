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Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti

29.12.2021 09:31
Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Düzenli olarak yaşlı bireyleri ziyaret eden Başkan Özlü, Karşıyaka Belde Belediyesi'nin son belediye başkanı merhum Mustafa Çakır'ın annesi Hasibe Çakır'ı emekli öğretmen Nurten Akay'ı ziyaret etti. Çakır ve Akay'ın sağlık durumları hakkında bilgiler alan Özlü, herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Özlü yaptığı açıklamada, "Özverili çalışmalarıyla ilçemize büyük hizmetlerde bulunmuş, samimiyetiyle hemşehrilerimizin gönlüne dokunmuş rahmetli Mustafa Çakır Başkanımızın validesi Hasibe teyzemizi ve emekli öğretmen Nurten Akay'ı ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Allah onlardan razı olsun" dedi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti
Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti

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Mustafa Çakır, Karşıyaka, Başiskele, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti - Son Dakika


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