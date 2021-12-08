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Başkan Öztürk: "Güzel insanlara tüm hizmetler feda olsun" - Son Dakika

Başkan Öztürk: "Güzel insanlara tüm hizmetler feda olsun"

08.12.2021 17:55
Başkan Öztürk: "Güzel insanlara tüm hizmetler feda olsun"

Yahyalı Belediyesi'nin ilçenin Yenice Mahallesi'nde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediyesi'nin ilçenin Yenice Mahallesi'nde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yenice Mahallesi Muhtarı Muhittin Türkmen ve mahalle sakinleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Esat Öztürk; "Büyüklerimiz marifet iltifata tabi derler. Bu kabilden ilçe milli eğitim müdürümüze, muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilçe hepimizin. Biz lütuf yapmıyoruz. halkımızdan alınan vergilerle, bir takım çabalarımız ve gelir artıcı çalışmalarımız ile kazanıyor, bunu da insanlarımıza harcıyoruz. Yahyalı'daki güzel insanlara tüm çalışmalarımız feda olsun. Bizim için esas olan bu ilçede yaşayan insanların mutluluğudur. Tabi vatandaşlarımızın da yaptığımız çalışmaları takdir etmesi bizleri mutlu ediyor, yorgunluğumuzu alıyor. Kuluna teşekkür etmesini bilmeyen, Allah'a şükür etmesini bilmezmiş. Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin ton asfaltı yollarımızla buluşturduk. Çat bölgesinde de elektrik tellerinin yer altına alınması ve kaldırım yapılmasının ardından asfaltlama yapacağız. Bizim 41 mahallemiz var. Biz yaptığımız çalışmalarla hem merkezdeki hem de kırsaldaki mahallelerimizin gönüllerini aldık. Onlara her şey yakışır" diye konuştu.

Yeni Mahallesi adına konuşan mahalle imamı Mehmet Türkmen'de yapılan asfaltlama çalışmalardan dolayı Yahyalı Belediyesi'ne ve Başkan Esat Öztürk'e mahallesi adına teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Öztürk: Güzel insanlara tüm hizmetler feda olsun
Başkan Öztürk: Güzel insanlara tüm hizmetler feda olsun

Esat Öztürk, Hisarcık, Yahyalı, Yenice, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Öztürk: 'Güzel insanlara tüm hizmetler feda olsun' - Son Dakika


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