Üye Girişi
Başkan Palancıoğlu: "Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun" - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu: "Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun"

13.02.2022 11:18
Başkan Palancıoğlu: "Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılışı yapılan kütüphaneleri ziyaret ederek, gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarını hizmete açtıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılışı yapılan kütüphaneleri ziyaret ederek, gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarını hizmete açtıklarını söyledi.

İhtiyaç olan yerlerde akıl küpü çalışma istasyonlarının yapımın devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Akıl Küpü Kütüphanelerimiz kafeteryaları ile sosyal tesis gibi hizmet vermeye başladı. Bunun gibi şu anda tam 8 tane farklı kütüphanemiz bulunuyor. İnşallah açılışına hazırlıyoruz. İlk İldem'i açıyoruz daha sonrasında da belediyemiz altında olan yeri, TOKİ'yi ve Danışmentgazi'yi açacağız. İldem, TOKİ, Danışmentgazi, Belediye Binası, Köşk, Demokrasi, Selçuklu, Gülük Mahallesi olmak üzere 8 tane Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık. Çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik çok farklı çalışmalar hazırladık. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Akıl Küpü adını verdiğiniz kütüphanelerimiz. Amacımız şehir merkezinin haricinde mahallelerimizde kütüphane oluşturarak bu gençlerimizi mahallelerde tutmak ve ailelerinin göz önünde güvenli, temiz ortamlarda çalışmalarını sağlamak. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizi elimizden geldiğince destek veriyoruz. Onların iyi yetişmesi bizim için son derece önemli. Çocuklarımız yetişirken de bulundukları mekanlar da çok önemli. Mahallelerde açacağımız bu kütüphaneler inşallah gençlerimizi geleceğe hazırlayacak güzel tesisler olacak. Tüm gençlerimizi, kitapseverleri akıl küpü kütüphanelerine bekliyoruz. İlçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun
Başkan Palancıoğlu: Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun
Başkan Palancıoğlu: Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun
Başkan Palancıoğlu: Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun
Başkan Palancıoğlu: Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun
Başkan Palancıoğlu: Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun

YORUMLAR
500

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu: "Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement