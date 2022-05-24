Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

24.05.2022 14:21
Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yüzme dalında Fransa'nın Normandy kentinde gerçekleşen Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda farklı stillerde dünya ikincisi, dünya dördüncüsü ve dünya şampiyonu olan Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutlayarak tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yüzme dalında Fransa'nın Normandy kentinde gerçekleşen Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda farklı stillerde dünya ikincisi, dünya dördüncüsü ve dünya şampiyonu olan Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutlayarak tebrik etti.

Sporcunun başarılarının devamını dileyerek sporculara her zaman destek olan bir belediye olduklarını dile getiren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Doğa koleji öğrencisi Mehlika Kuzeh Yalçın, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Normandy kentinde düzenlenen Okullar Arası Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek stil yarışında dünya dördüncüsü, 4x100 mix bayrak yarışında dünya ikincisi ve 200 metre kelebek stil yarışında dünya şampiyonu oldu. Elde ettiği bu güze başarılardan dolayı sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum. Kayserimizin her alanda olduğu gibi sporda da maşallahı var. Bizde her zaman spora destek olan bir belediye olarak, başarılara imza atan genç sporcularımızı daima destekleyeceğiz. Onları gelecekte daha başarılı yerlerde görmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Spor dallarına yapılan güzel yatırımlar olunca başarı da kendiliğinden geliyor. Genç sporcumuzun başarılarının daim olmasını dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı - Son Dakika


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