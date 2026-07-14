Melikgazi Belediye Başkanı\'ndan 15 Temmuz mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hain darbe girişiminin destansı bir direnişle geri püskürtüldüğünü; milletin ülkesine, bayrağına, toprağına ve ezanına sahip çıktığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, 15 Temmuz'un ruhunu diri tutmanın önemine değindiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Su uyur düşman uyumaz, hain uyumaz' diye duymuştum, bunu da yaşadık. On sene önce 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimiyle ülkemizde büyük bir sıkıntı ortaya çıktı ama elhamdülillah bunu bertaraf etmeyi başardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve ferasetiyle vatandaşlarımızın meydanlara inmesi; ülkesine, bayrağına, toprağına ve ezanına sahip çıkmasıyla birlikte bu hain darbe girişimini bertaraf ettik. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin; tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun, kendilerine şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle kötü günleri bizlere göstermesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü her yıl anıyoruz. 15 Temmuz'da bir araya gelmek, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak, bu hain darbe girişimini hatırlamak ve hatırlatmak için bir arada olacağız. Allah ülkemizin geleceğini, gençlerimizin geleceğini güzel eylesin." - KAYSERİ