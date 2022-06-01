Başkan Sandal: "Konutlardan, öncelikle depremzedeler yararlanmalı" - Son Dakika
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Başkan Sandal: "Konutlardan, öncelikle depremzedeler yararlanmalı"

01.06.2022 00:57
Başkan Sandal: "Konutlardan, öncelikle depremzedeler yararlanmalı"

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini (İZDEDA) ziyareti sırasında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv alanındaki konutlardan öncelikle depremzedelerin faydalanması gerektiğini söyledi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini (İZDEDA) ziyareti sırasında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv alanındaki konutlardan öncelikle depremzedelerin faydalanması gerektiğini söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini (İZDEDA) ziyaret ederek depremzede vatandaşlarla buluştu. Cengizhan'daki rezerv konutlarla ilgili konuşan Başkan Sandal, yapılan konutların satışında depremzede vatandaşlara öncelik sağlanmasını, sonrasında imkan olursa deprem mağduru olmayan vatandaşlara sıra verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Sandal'ın bu önerisine depremzedeler de destek verdi. Konunun ilgili mercilerle görüşülmesi ve depremzedelerin haklarının korunması konusunda görüş birliğine varıldı.

"Depremzedelere satılsın, uygun fiyatlarla ve devletin sunacağı uygun kredilerle satılsın"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Deprem sonrası ortaya atılan ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı kavramlar bilimsel değil siyasi bir tanımlamadır. Burada asıl olan binaların risk durumlarıdır. Bu doğrultuda tüm depremzedelerin mağduriyeti giderilmeli, kredi ile ilgili önerileri daha fazla gecikmeden çözüme kavuşturulmalıdır. Bu konuda biz sizin yanınızdayız. Cengizhan Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv konutlarda da depremzedelere öncelik verilmelidir. O konutlardan öncelikle depremzedeler faydalanmalı, sonrasında mağdur olmayan vatandaşlara satışı açılmalıdır. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde doğru bilgilerle ilerlemeliyiz. Bu konutlar deprem nedeniyle evinde hasar olmayan kişilere satılmasın. Depremzedelere satılsın, uygun fiyatlarla ve devletin sunacağı uygun kredilerle satılsın. Ama kesinlikle ilk faydalanacak kişiler depremzedeler olmalıdır. Bu bizim kırmızı çizgimizdir ve atacağınız adımlarda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ise şöyle konuştu:

"Ağır hasarlı evi olan vatandaşlara rezerv alanından evler veriliyor. Eğer evde hasar varsa ağır, orta ve az denmemeli. Hasarlı veya hasarsız denmeli. 8 bin orta hasarlı hak sahibi var. Hem onların hem de az hasarlı evleri olan vatandaşlarımızın rezerv alanındaki evlerden hak sahibi olabilmesini istiyoruz. Ağır hasarlı evlerden çıkan kiracılarımız da var. Başka illerden gelen, ya da deprem mağduru olmayan yurttaşlara bu evler satılmasın. Öncelikle ağır, orta ve az hasarlı evleri olanlar ile deprem mağduru kiracılar bu evlerden faydalanabilsin. Rezerv alanındaki evler depremzede haricinde birilerine satılırsa kendimizi oraya zincirleriz. Bu konunun takipçisi olacağız." - İZMİR

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Kaynak: İHA

Serdar Sandal, Deprem, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sandal: 'Konutlardan, öncelikle depremzedeler yararlanmalı' - Son Dakika


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