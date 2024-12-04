Başkan Sandıkçı'dan Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika
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Yerel

Başkan Sandıkçı'dan Engelli Vatandaşlara Destek

Başkan Sandıkçı\'dan Engelli Vatandaşlara Destek

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, engelli vatandaşlara yönelik sosyal destekler ve farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Engellilerin ihtiyaçlarına yönelik tekerlekli sandalye desteği sağladıklarını ifade eden Sandıkçı, 'Toplumsal farkındalıkla tüm engelleri aşabiliriz' dedi.

04.12.2024 16:40  Güncelleme: 16:41
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Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki engelli vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüklerini ifade ederek, "Toplumsal farkındalıkla tüm engelleri aşabiliriz" dedi.

Canik'teki engelli vatandaşlara sosyal destek sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Engelsiz Yaşam' temasıyla ilçede farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde birliktelik ve sevgiyle tüm engelleri aşıyoruz" diye konuştu.

Tekerlekli sandalye desteği

Dünya Engelliler Günü programları çerçevesinde ilçedeki engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, tekerlekli sandalye teslimi gerçekleştirdi. Farkındalık oluşturan programda, engelli vatandaşlarla uzun süre sohbet ederek onların taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki engelli vatandaşlara yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteği sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizdeki engelli, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Engelli hemşehrilerimize yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Engelli hemşehrilerimize teslim ettiğimiz akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını ve onarımları da gerçekleştiriyoruz. Canik'imizde birlik ve beraberlik içerisinde engelleri aşıyoruz. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını her daim ifade ediyor ve yürekten inanıyoruz. Toplumsal farkındalıkla tüm engelleri aşabiliriz. Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Sandıkçı'dan Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika

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