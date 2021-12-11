Başkan Sarı, 60'ncı yaş gününü çocuk yuvasında kutladı - Son Dakika

Eşi Fatma Sarı ve kızı Gamze Sarı'nın da yer aldığı kutlamada illüzyon gösterisini heyecanla izleyen çocukların yüzünü güldüren Başkan Sarı, oyunların oynandığı konserin ardından getirilen pastayı onlarla birlikte kesti.

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır